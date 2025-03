Chietitoday.it - Il Museo della Lettera d’Amore in lutto per la scomparsa di Daniele Venturi

Leggi su Chietitoday.it

Ilpiange la prematuradi, venuto a mancare all’età di 55 anni. Per rispetto e segno di, ilresterà chiuso per alcuni giorni., noto per il suo impegno nel mondosolidarietà ecomunicazione, ha dato un.