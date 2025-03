Lanazione.it - Il Movimento Consumatori. “Il Registro dei Tumori del Valdarno non è aggiornato”

Arezzo, 14 marzo 2025 – "Ad oggi, ildeidella Toscana non risultacon i dati più recenti". Lo ha detto il presidente deldi Arezzo Armando Mansueto a 24 ore dall'incontro della Conferenza dei Sindaci, in cui sono stati illustrati alcuni numeri sull'incidenza delle malattie tumorali nella vallata. Mansueto ha spiegato che i dati si fermano all’anno 2014, per cui quelli presentati dall’ISPRO non rappresentano una fotografia aggiornata degli ultimi dieci anni. "Ci chiediamo il motivo di tale ritardo - ha aggiunto - Prendiamo atto che l’approccio adottato dall’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologia non tiene pienamente conto della realtà, come peraltro ammesso dagli stessi rappresentanti dell’ente. Gli esperti concordano sul fatto che oggi uno dei principali fattori scatenanti delle malattie tumorali è l’inquinamento ambientale, una problematica che nelha ormai superato ogni soglia di sicurezza”.