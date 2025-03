Ilgiorno.it - Il mondo di Dylan Dog. Incontro a Villa Mylius con artisti del fumetto

Le avventure diDog, l’indagatore dell’incubo, raccontate direttamente dalle voci di chi scrive e disegna le sue storie. Alle 18 inil pubblico potrà incontrare Alberto Ostini, abile sceneggiatore di comics che ha scritto una settantina di episodi per Sergio Bonelli Editore, in particolare perDog e Nathan Never, e il disegnatore Sergio Gerasi, giovane promessa ormai mantenuta da tempo. Modera l’il fumettista Sergio Tulipano. A tutti i partecipanti sarà consegnata in omaggio una stampa esclusiva autografata, a tiratura limitata, realizzata per Sesto San Giovanni.La.La.