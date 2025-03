Lanazione.it - Il mito e la ricorrenza. De André, il primo live proprio mezzo secolo fa

Convincerlo non fu facile. Anzi fu difficilissimo. Nonostante che Sergio Bernardini gli avesse presentato sotto il naso un assegno in bianco. Ma quando andò in scena, esattamentefa, si capì che l’evento della Bussola di Focette era destinato a fare storia. Il 15 marzo 1975, un sabato come domani, fu la prima volta che Fabrizio Desi esibì. Nessuno sapeva che sarebbe stato ilconcerto di un tour di 120 serate che fruttò una cifra importante: pare 300 milioni di lire. E per questo ci furono anche polemiche perché Fabrizio era il cantautore più schivo della scena nazionale e tra i più politicamente impegnati all’epoca. Aveva sempre rifiutato di esibirsi in pubblico in maniera ufficiale, era allergico agli stereotipi, rifiutava sdegnosamente l’omologazione. Sergio, che di talenti se ne intendeva, lo corteggiava da tempo e fece molti viaggi a Genova per convincerlo.