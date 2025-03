Ultimouomo.com - Il mistero di Mats Hummels

Al decimo minuto la Roma riesce a trasformare un groviglio di seconde palle in una transizione interessante. Baldanzi passa tra due avversari come uno sciatore tra i paletti e la trequarti si apre per un corridoio che sembra poter portare Dybala dentro l’area di rigore dell’Athletic. Il passaggio però esce sgonfio, la difesa basca riesce a respingere e la Roma è costretta a pensare un attacco posizionale più ragionato. Sulla corsia di destra, però, gli spazi non ci sono, e allora Cristante torna ancora più indietro, ai difensori, con un retropassaggio alto che sembra una finestra aperta la mattina per far iniziare la giornata. La traiettoria è molto verticale e difficile da controllare, maè solo al centro del campo e può prendersi tutto il tempo. Avrebbe Ndicka libero a sinistra come opzione facile ma, come dirà Claudio Ranieri dopo la partita, «perde tempo», forse perché la considera un’opzione troppo banale.