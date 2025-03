Tvplay.it - Il Milan tenta l’assalto in casa Napoli, nuovo bomber in arrivo

Ilpensa al presente e al futuro e in vista della prossima stagione valuta un interessante profilo di mercato.Questo weekend ilaffronterà il Como a San Siro, una sfida molto interessante e dove i rossoneri non possono assolutamente fallire. In questa giornata di serie A ci saranno due scontri diretti come Fiorentina Juve e Bologna Lazio ed i rossoneri potrebbero cosi guadagnare punti in classifica. La vittoria di Lecce ha salvato Conceicao ed ora i tifosi sperano unrilancio.Ilinin(Lapresse) TvPlayUna stagione quella rossonera sul quale c’è poco da dire ed eccetto per la piccola gioia legata alla vittoria in Supercoppa italiana i tifosi sono infuriati per un’annata letteralmente no. Tante delusioni come l’eliminazione in Champions League contro il ‘modesto’ Feyenoord e altre situazioni particolari, ilè in costante difficoltà ed i tifosi sperano in una reazione immediata.