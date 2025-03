Linkiesta.it - Il Manifesto di Ventotene non è un’utopia pacifista, ma un progetto ancora attuale

Oggi sul Giornale, sotto il titolo “La piazza pro Europa non è” Gaetano Quagliariello scrive che chi fa propagandanel nome deldinon lo ha mai letto. È molto probabile che sia così. Ma aggiunge una bestialità imperdonabile per uno storico, perché avvalora quel che poco prima aveva apparentemente negato, cioè che il messaggio disia una utopia.Secondo Quagliariello «l’europeismo possibile passa oggi per il riarmo» mentre «quel testo, certamente evocativo, non ha più niente di. Rischia di proporsi come una sorta d’ideologia in sostituzione di quelle che la storia si è incaricata di sconfiggere. Oggi, insomma, non si può essere, al contempo, europeisti e pacifisti. Cosa che, però, non è chiara a chi ha promosso la manifestazione di sabato».