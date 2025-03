Agi.it - Il maltempo spaventa Emilia e Toscana, paura per l'Arno. Situazione critica a Sesto Fiorentino (VIDEO)

AGI - Italia divisa in due da un punto di vista meteo. Una forte ondata dista mettendo in ginocchio l'Italia centrale. Nell'occhio del ciclone con allagamenti, frane, smottamenti e crolli la, l'Romagna e parte dell'Umbria. In molte città le scuole sono chiuse. Intanto inil governatore, Eugenio Giani, ha comunicato l'allerta rossa allerta rossa per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Il fiume Sieve esonda nel Comune di Vicchio del Mugello Il fiume Sieve ha esondato nel comune di Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze. Il sindaco Francesco Tagliaferri in unsu Facebook ha fatto il punto sull'emergenza, facendo presente che decine di utenze a causa delle centraline finite sotto l'acqua sono prive di energia elettrica. Sono stati allestiti una ventina di posti letto nel palazzetto al campo sportivo e in un'altra struttura per chi ha la casa allagata.