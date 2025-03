Agi.it - Il maltempo spaventa Emilia e in Toscana, paura per l'Arno. A Prato chiusi i centri commerciali

AGI - Italia divisa in due da un punto di vista meteo. Una forte ondata dista mettendo in ginocchio l'Italia centrale. Nell'occhio del ciclone con allagamenti, frane, smottamenti e crolli la, l'Romagna e parte dell'Umbria. In molte città le scuole sono chiuse. Intanto inil governatore, Eugenio Giani, ha comunicato l'allerta rossa allerta rossa per le province di Firenze,, Pistoia e Pisa. Gonfi efanno anche i fiumi. La portata dell'è in aumento, con "1400 metri cubi al secondo a Ponte a Signa, 1000 metri cubi al secondo a Firenze-Uffizi al primo livello di guardia". C'è "massima attenzione" in vista di un "ulteriore peggioramento nelle prossime ore". L'allerta è rossa per le province di Firenze,, Pistoia e Pisa. Diverse le strade chiuse gli allagamenti: l'autostrada A1, in direzione sud, tra Scandicci e Impruneta.