Il maltempo si abbatte su Prato. Strade chiuse e allagamenti

, 14 marzo 2025 – Ilsi è abbattuto anche sudove nella mattinata di oggi, 14 marzo, è stata chiusa via di Cantagallo Bardena per gravi. Nella zona di ponte Datini un grosso pino è crollato, sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. “Dopo una notte tutto sommato tranquilla, sulla zona è in corso una perturbazione che ha causato l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e alcune criticità sulla viabilità. Massima attenzione sull’abitato di Figline”, spiega la sindaca Ilaria Bugetti. È stata decisa la chiusura di via di Cantagallo. I residenti possono arrivare al parcheggio di via Tintori. Per la zona di Cerreto il passaggio è possibile da Vaiano. Alcune problematiche dovute all’accumulo d’acqua e a cadute di alberi. Via del Leone, all’incrocio con via del Salciolo, è chiusa e a causa della presenza di acqua sulla carreggiata.