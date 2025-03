Ilfoglio.it - Il maltempo preoccupa l'Emilia-Romagna. Musumeci firma la mobilitazione straordinaria

Il ministro Nelloha accolto la richiesta avanzata dal presidente dell'e hato il decreto dello stato didel Servizio nazionale di Protezione civile per la regione. Il provvedimento si è reso necessario per fronteggiare l'ondata di, che sta creando condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni. Inha continuato a piovere per tutta la notte e la Protezione civile ha emesso l'allerta rossa per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo, per i rischi legati al livello dei fiumi e alle criticità idrogeologiche. In particolare, continua a piovere in maniera incessante sulle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì: dalle prime ore di stamattina le precipitazioni sono in aumento anche nella fascia che comprende le zone pianeggianti, collinari e appenniniche di Modena, Reggioe Parma.