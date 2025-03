Secoloditalia.it - Il maltempo fa paura, Toscana ed Emilia Romagna falcidiate. Meloni: “Il governo garantirà ogni supporto”

Preoccupa di ora in ora la nuova ondata diche sta sferzando l’Italia con piogge sparse da Nord e Sud. E’ lala regione più colpita: è scattata l’allerta rossa e «la situazione resta preoccupante ed è in evoluzione» nelle province di Prato. La situazione più grave si è verificata a Sesto Fiorentino (Firenze) dove ha esondato in pieno centro il torrente Rimaggio, in piazza del Mercato, allagando le strade adiacenti. Video e immagini da tutta la regione attestano situazioni al limite della drammaticità. Fiumi esondati, persone tratte in salvo e tanta. Allerta rossa anche in, dove nelle ultime ore forti precipitazioni hanno interessato le aree intorno a Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna e Ferrara. Il premier Giorgiasegue con preoccupazione l’evolversi della situazione:“Il mio pensiero va alle popolazioni colpite dalche sta investendo diverse zone d’Italia, causando gravi danni e difficoltà ai cittadini.