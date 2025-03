Reggiotoday.it - "Il Leone d'Inverno": a Locri e Palmi lo spettacolo che mescola sete di potere e passioni familiari

Leggi su Reggiotoday.it

"Ild'" da The Lion in Winter di James Goldman, traduzione di Roberta Conti, per la regia di Nicasio Anzelmo, andrà in scena sabato 15 marzo a, alle ore 21 all’Auditorium Palazzo della Cultura, nell’ambito della XXXI Stagione Teatrale dellade 2024-2025 e domenica 16.