Ilrestodelcarlino.it - Il Lamone supera la soglia rossa, il sindaco di Faenza: “Quantità di acqua inimmaginabile”

Ravenna, 14 marzo 2025 –: ladiche si è rovesciata sull'Appennino ha fatto precipitare la situazione ae nei comuni limitrofi già nel primo pomeriggio: “Contrariamente a tutte le previsioni che ci erano state comunicate da ieri - ha spiegato in un concitato video-messaggio ilMassimo Isola -, ladiche soprattutto su Marradi e su tutto il crinale appenninico è entrata nel fiumeè realmente di dimensioni significative”. Per questo sono stati contattati i genitori degli studenti delle scuole primarie e medie e degli asili, chiamati per accompagnare i bambini a casa. Una misura mai vista prima, anche nelle precedenti alluvioni, che ha messo in grande apprensione la popolazione. Purtroppo, le previsioni avevano dipinto una situazione meno grave di quella poi presentatasi, con l'accavallarsi di due perturbazioni.