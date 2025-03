Amica.it - Il kung fu movie secondo Gabriele Mainetti. Un adattamento da Simenon con Guillaume Canet e Charlotte Gainsbourg. Uno dei primi capolavori anni Settanta di Francis Ford Coppola in versione restaurata, con il compianto Gene Hackman. Ecco cosa guardare sul grande schermo questo fine settimana

La città proibita, nuova opera potente e unica di(Lo chiamavano Jeeg Robot), mette a fuoco una Roma al contempo fumettistica e realistica, multietnica e incattivita, tra passato e (mood) presente. Cinema difu e sapori all’amatriciana, film di vendetta, d’odio e d’amore. È per noi il titolo da non perdere sulweekend. L’altro film da vedere nel weekend è Il caso Belle Steiner di Benoît Jacquot con.In, torna in sala (fino al 16 marzo) in– grazie a Lucky Red – uno deidi, La conversazione. È anche il miglior modo per ricordareappena scomparso.