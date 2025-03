Lanazione.it - Il ’Grande Cretto’ di Alberto Burri. L’omaggio ai 110 anni del Maestro

Un’asse culturale da Città di Castello a Gibellina che oltrepassa i limiti della storia nel nome dell’arte e del ricordo di. Il 12 marzo avrebbe compiuto 110e il compleanno è diventato un’occasione per rinsaldare quell’antico legame che ilstrinse con la città siciliana realizzando una delle più grandi opere di land art al mondo, il Cretto di Gibellina. Un nuovo cortometraggio prodotto dalla Fondazione(a cura del professor Stefano Valeri e con il supporto tecnico di Arti Binarie e Promovideo) in quindici minuti ripercorre la storia di Gibellina, dalla distruzione del terremoto alla ricostruzione del paese col coinvolgimento di tanti artisti, tra i quali lo stessoche però non volle donare un quadro: chiese all’allora sindaco Ludovico Corrao di poter visitare i luoghi terremotati e decise che lì sarebbe sorta una grande opera d’arte, includendo i ruderi e i tracciati della vecchia Gibellina.