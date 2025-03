Lanazione.it - Il giorno drammatico della Sieve: esonda e crea danni e paura in più comuni

Rufina (Firenze), 14 marzo 2025 – Lasi ingrossa in mattinata, poi la situazione sembra migliorare, fino a quando non peggiora con il passare delle ore. Una giornata difficile per il corso d'acqua, che ha tenuto con il fiato sospeso più. A d essere travolto è per primo il Mugello, con San Piero ae Borgo, tanto che iValdi, in particolare Pelago e Pontas, decidono di evacuare le famiglie che abitano nei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni che si trovano sul fiume. Allerta rossa a Firenze, l’attesa per la piena dell’Arno. Funaro: “Muovetevi il meno possibile” È necessario, perché lanon diminuisce la sua portata e continua a piovere. Già stamattina, infatti, laera fuoriuscita in due zone, la prima a Pelago, vicino al Bar Sottani.