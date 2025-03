Il genio di Giovanni Falcone | alla Reggia di Caserta si presenta il libro di Catello Maresca

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì, 19 marzo 2025, alle ore 11, nella Sala Romanelli delladi, avrà luogo lazione in anteprima del“Ildi. Prima il dovere”, ultima fatica editoriale del magistrato antimafia, evento organizzato da Marican Holding, dFamiglia Canciello e dall’Associazione Unica – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.A dialogare convi sarà Nicola Ruocco, ideatore e fondatore della kermesse Gli Incontri di Valore. L’evento rientra nel Piano di Responsabilità Sociale di Marican Holding, azienda leader nel logistica integrata e sostenibile, che da sempre pone grande attenzionediffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale.