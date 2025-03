Il gatto e la volpe

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Zelensky chiede una tregua di un mese per verificare la buona volontà dei russi. Ma non mi è chiaro chi sarebbe avvantaggiato dalla tregua.Duilio Bonsantivia emailGentile lettore, l’idea di una tregua è stata suggerita da Starmer e Macron al vertice di Londra del 2 marzo, al fine di far deragliare i negoziati di pace. In precedenza Zelensky si era detto contrario, ma poi i due marpioni, ile la, gli hanno spiegato che la tregua era una condizione sfavorevole per i russi e quindi forse Mosca non l’avrebbe accettata. Questo avrebbe potuto far fallire il negoziato per la gioia di Zelensky e degli europei. Certe volte gli americani non sono molto furbi e ci arrivano tardi. Infatti il Segretario di Stato Rubio, che non ha alcuna esperienza diplomatica, incontrando Zelensky a Riad ci è cascato in pieno.