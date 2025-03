Iodonna.it - Il film di Lucio Pellegrini, tra luci e ombre, ha Elodie come ottima protagonista

Uscito oggi al cinema, Gioco Pericoloso è un inedito racconto a tinte fosche di un triangolo amoroso diretto da(E allora Mambo), scritto con Elisa Fuksas. Ilsceglie gli stilemi del thriller psicologico con tracce di giallo partendo dal mondo dorato e vacuo dell’arte contemporanea. Un ambizioso progetto non del tutto riuscito con Adriano Giannini, Eduardo Scarpetta edinterprete femminile. “Gioco pericoloso”, un triangolo di segreti e desideri: la clip delcone Adriano Giannini X Leggi anche ›, femme fatale in nero per il red carpet del calendario Pirelli 2025 Gioco Pericoloso, la trama delconCarlo Paris (Adriano Giannini) è un critico d’arte molto quotato nonché noto romanziere.