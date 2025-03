Ilrestodelcarlino.it - Il Fai scoperchia gli scrigni. Pesaro va alla scoperta dell’antica civiltà picena. Le scuole in prima linea

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate Fai divera, il principale evento organizzato da Fai-Fondo per l’ambiente italiano, dedicatodel patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Una edizione speciale, visto che quest’anno l’organizzazione compie 50 anni, che porterà all’apertura di 22 luoghi della nostra provincia. Aè previsto un percorso dedicato ai Piceni, con apertura eccezionale del Museo Archeologico Oliveriano (che sarà visitabiledella chiusura per lavori di restauro di Palazzo Almerici) e sarà possibile visitare anche le Capanne Picene, il Centro di documentazione archeologica di Novilara e il Sentiero Santa Croce. Da non perdere l’appuntamento di sabato 22, alle 18, all’Auditorium Palazzo Montani Antaldi con la conferenza "Novilara, la necropoli e le stelle".