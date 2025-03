Metropolitanmagazine.it - Il duo del gatto e topo più iconico del web compie 85 anni: un anno di celebrazioni per Tom & Jerry

E sono 85portati benissimo per l’duo dipiù famoso dell’animazione del Novecento. Tom, classe 1940, sarprotagonisti di una celebrazione che durerà ben un, da parte della Warner Bros. Per celebrare questa degna ricorrenza, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha sfruttato la collaborazione con prestigiosi brand -anche in Italia- per offrire agli appassionati una serie di prodotti ispirati a Tom.Tomfesteggiano 85di onorata carrieraNata nel 1940, la serie di animazione figlia del regista William Hanna e dalla penna di Joseph Barbera ha contribuito ad alleviare il clima di tensione che si respirava all’alba della Seconda Guerra Mondiale. Complice anche l’ombra della Grande Depressione, la serie si è conquistata un vero e proprio posto d’onore nel cuore del pubblico.