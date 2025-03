Vanityfair.it - Il Donatella Versace pensiero in 10 frasi memorabili

Leggi su Vanityfair.it

, da ieri, non è più direttore creativo della casa della Medusa. Non per questo smetteremo di amare lei e la sua idea di moda. Quella che sintetizzano alla perfezione queste 10 indimenticabili citazioni