Ilrestodelcarlino.it - Il dolore di Medicina: "I nostri familiari morti senza poterli più vedere"

di Zoe Pederzini"Mio padre ci ha chiamato dall’ospedale, era allegro, ci ha detto che gli sembrava di stare all’albergo Tre Galli e che era in stanza da solo. Ci ha chiesto di portargli l’enigmistica per passare il tempo, poi non lo abbiamo più visto". Queste le parole di Serena, figlia di Luigi Balduini, uno dei primidi Coronavirus a, il paese che fu chiuso dalla zona rossa. A cinque anni dalla pandemia che ha distrutto, e cambiato per sempre, le vite di tanti medicinesi, Serena ha i ricordi ancora vividi. "Mio padre se ne è andato in un modo terribile – dice –. Lui, già diabetico, si è ammalato, tutto il suo sistema immunitario non ha retto: me lo hanno ricoverato il sabato sera e al lunedì se n’era andato. L’unica cosa che mi ha lasciato un pizzico di gioia è averlo sentito al telefono la domenica.