Iltempo.it - Il dna di Sempio e le "ulteriori tracce sulla scena del crimine": perché hanno riaperto il caso

C'è l'ipotesi "suggestiva" che colloca Andreanella villetta dove Chiara Poggi fu trucidata il 13 agosto 2007 come omicida in concorso con Alberto Stasi "o altri soggetti" e poi la "irrilevanza investigativa" degli elementi a carico del 37enne, già vagliati da pm e gip in più occasioni: l'improntaporta, l'alibi del parcheggio a Vigevano, le telefonate a vuoto a casa Poggi, il cellulare in vacanza dell'amico Marco Poggi, i capelli nel lavabo. Infine ci sono i 7 tentativi delle difese di Alberto Stasi (un ricorso straordinario per Cassazione, 2 tentativi di revisione del processo, un doppio esposto, un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ora la consulenza genetica) di riaprire una storia giudiziaria chiusa con 16 anni di condanna definitiva nel 2015. Di certo c'è che il dna di, prelevato con test salivare giovedì nella caserma Montebello dei carabinieri di Milano, è da "comparare" sia con il "profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie" della vittima, ritenuto ora utilizzabile - come scrive la gip Daniela Garlaschelli nell'ordinanza di autorizzazione al prelievo coatto - ma anche con "rinvenutedel" nella casa via Pascoli.