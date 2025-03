Lanazione.it - Il distretto moda punta sulla qualità. Test e sicurezza: primo laboratorio

Leggi su Lanazione.it

Il lusso non basta. Deve essere anche funzionale e resistente, durare nel tempo. Ne sanno qualcosa gli appassionati di vintage, che spesso recuperano capi e accessori iconici che hanno 60 e più anni e sono ancora come nuovi, mentre devono combattere con la ‘consunzione’ dei nuovi che si deteriorano dopo poco tempo. La solidità e ladi ogni accessorio deve essereata accuratamente. Ed è per questo che a Scandicci da ieri c’è un nuovoindipendente che opera specificatamente nell’ambiente della. In un momento di crisi strutturale del comparto è un segno di controtendenza da non sottovalutare. "Ci hanno detto che eravamo pazzi - ha detto il titolare e fondatore di Italian Fashion Enginering, Aldo Paon – ma la nostra volontà è dare una risposta proprio sul tema dell’affidabilità degli accessori di lusso".