Universalmovies.it - Il Critico – Crimini tra le righe | Il trailer del thriller dal 3 aprile al cinema

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha diffuso ieri ildi Iltra le, ilin arrivo nelle sale dal 32025.Accompagnato da un cast di tutto rispetto capitanato da Ian McKellen e Gemma Arterton, il film “Il” si offre al pubblico come unavvincente di ambizione, ricatto e desiderio, con un anti-eroe affascinante e oscuro al centro della vicenda. Un patto faustiano che si stringe sempre di più, fino a diventare ineluttabile.Con il, Universal Pictures ha diffuso anche la lunga sinossi che recita: Londra, 1934. David Brooke ha appena ereditato il titolo e l’impero giornalistico di suo padre: The Daily Chronicle. A differenza del padre, è un riformatore e avvia subito dei cambiamenti per competere con il principale quotidiano rivale, The Daily Mail.