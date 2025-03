Lanazione.it - Il cortometraggio dei ragazzi dell’Abc

Leggi su Lanazione.it

CAMAIORE"La realizzazione di un sogno" andrà in scena domani alle 16 nella sala della Croce Verde di Lido di Camaiore: si tratta del primodeidell’associazione ABC che esiste e lavora da decenni sul territorio. Creata allo scopo di aiutare i bambini cerebrolesi e cresciuta nel tempo in silenzio nell’impegno, adesso accoglie e sostiene oltre 30 famiglie che vivono le disabilità neurologiche: lo spirito comune è quello di stimolare la comunità ma anche le stesse famiglie beneficiarie a essere parte attiva per la costruzione di una società sempre più inclusiva. Si autofinanzia e cresce grazie a una passione profonda dei genitori e di educatori altamente qualificati per seguire i: il progetto delnato dall’idea di una mamma, Luciana Biagi, ha coinvolto 10 di loro e ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema Nuovo 2024.