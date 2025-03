Unlimitednews.it - Il Consiglio Europeo proroga di sei mesi le sanzioni a persone ed entità russe

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ilha deciso oggi dire le misure restrittive “nei confronti dei responsabili di aver minato o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina per altri sei”. Lo riferisce una nota di Bruxelles, precisando che lesarannote fino al 15 settembre 2025.Le misure esistenti prevedono restrizioni di viaggio per lefisiche, il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi o altre risorse economiche per lee leelencate. Lecontinueranno ad applicarsi a circa 2.400edprese di mira in risposta all’attuale aggressione militare ingiustificata e immotivata della Russia contro l’Ucraina.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo