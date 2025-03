Ilrestodelcarlino.it - Il Comune non chiude Villa Baratoff: "Poi dove li mandiamo gli ospiti?". Ma ai gestori arriva una diffida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Unaa interrompere qualsiasi eventuale (e abusiva ndr.) attività alberghiera svolta a". È il provvedimento annunciato dal sindaco Andrea Biancani all’indomani della segnalazione ricevuta dal Nas di Ancona sull’ex convento dei missionari comboniani in via dell’Angelo Custode, ora gestita dall’associazione "Laudato si’" fondata da Stefano Lanna. Lui di professione fa lo chef e in quella che definisce "casa sua" ha detto di ospitare 42 persone di cui 12 bambini, ma senza alcuna licenza né come struttura ricettiva né per la preparazione e somministrazione degli alimenti né alcun accreditamento come struttura di accoglienza. "ll– sottolinea il sindaco – non fara un’ordinanza di chiusura perché quella non risulta essere un’attività ricettiva. Avvieremo un procedimento amministrativo per accertare che tipo di attività sia svolta all’interno.