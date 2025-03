Liberoquotidiano.it - Il Comando Generale dell'Arma segue le operazioni di soccorso e assistenza per il maltempo

Il, dalla Sala Operativa, stando lediche i militari, con massima celerità e senso del dovere, stanno svolgendo in queste ore nei confrontie popolazionie Regioni Campania, Emilia-Romagna e Toscana, colpite rispettivamente dal sisma e da eventi alluvionali. Il Comandante, Gen. C.A. Salvatore Luongo, è in costante contatto con i Comandantie Legioni Carabinieri Campania, Emilia Romagna, Toscana, e i relativi Comandanti Provinciali, con i quali sta pianificando l'invio di personale di rinforzo per arginare le situazioni maggiormente complesse e valutando l'eventuale ripiegamento dei presidiche, a causae recenti calamità naturali, non assicurano l'adeguata efficienza operativa e la necessaria cornice di sicurezza per i militari effettivi.