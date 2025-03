Quotidiano.net - Il Colle nel mirino di Mosca, nuovo attacco a Mattarella: Tajani convoca l’ambasciatore

Roma, 14 marzo 2025 – Rispondere a muso duro con una posizione ufficiale o non rispondere alla provocazione diper non fare il gioco di Putin? Il governo valuta le due strade con attenzione, resta in silenzio per ore dopo ilaffondo di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in realtà una diplomatica di primo piano, contro Sergio, malgrado l’opposizione (eccetto M5s) reclami una presa di posizione che si fa aspettare fino a sera: lazione delrusso in Italia per chiedere conto delle tre intemerate in un mese. L’ultima ieri mattina. Zakharova, sollecitata da un giornalista del sito International Reporters sul tema, bolla come “menzogne, fake, disinformazione”, le parole pronunciate dal presidente italiano ad Hiroshima l’8 marzo scorso: “La Russia si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare”.