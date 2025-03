Ilnapolista.it - Il capolavoro di Brignone e Goggia, primo e secondo posto di un centesimo nel SuperG di La Thulie

Leggi su Ilnapolista.it

per Federicae Sofianeldi Laa un(57,95 e 57,96) di distanza. Quasi matematica la vittoria della Coppa del Mondo per laseconda,trionfa: si avvicina la vittoria della Coppa del MondoAlla sciatrice valdostana mancano solo 18 punti per trionfare; è solo però una pura questione aritmetica, dato che Lara Gut-Behrami non disputerà lo slalom speciale e quindi potrebbe recuperare solo massimo 300 dei 382 punti di svantaggio.Queste le prime parole della, riportate da Sky Sport, dopo la vittoria della gara:«Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6».