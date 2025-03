Lanazione.it - Il campo largo ha l’abito stretto. Sinistra spaccata sul Giani-bis. I Verdi: "Progetti, non primarie"

Didi coalizione nel centro, nessuno parla più. Nel dimenticatoio la proposta del leader nazionale diItaliana Nicola Fratoianni, pur di evitare la forzatura di un pacchetto già preconfezionato di, ancor prima di convergere con gli alleati sul programma, avente un nome e un cognome ben preciso: Eugenio. Il governatore si è fatto trovare pronto, ha aperto all’ipotesi. Il Pd toscano ha nicchiato dicendosi poco incline. Per il resto, da fine febbraio a oggi, vuoto cosmico. Il Nazareno è impegnato a raccogliere i cocci della spaccatura a Strasburgo del gruppo dem sulla risoluzione per il riarmo lanciata dalla Von der Leyen (con un Nardella astenuto). Mentre sulle nomine per le regionali d’autunno attende in apnea la sentenza della Consulta sul terzo mandato (di De Luca in Campania) del prossimo 9 aprile per dare le carte.