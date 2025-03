Linkiesta.it - Il #BookTok sta trasformando la lettura in un atto politico (irriverente)

Ilè nato come uno spazio apparentemente frivolo, popolato da ragazzine che leggono fantasy “spicy” e romanzi con storie di “enemies to lover”. O almeno, questa è la narrazione che qualcuno ha sempre voluto vendere, quella che fa comodo a chi riduce l’editoria a un circolo elitario. La realtà, però, è un’altra, il fenomeno ha ridefinito il mercato librario, generando milioni di vendite,autori semi-sconosciuti in bestseller globali e influenzando le scelte delle case editrici, più di qualsiasi altra piattaforma digitale.E oltre alle copertine pastello e ai bestseller da supermercato, esiste unalternativo. Qui si parla di classici dimenticati, letteratura sperimentale, nuovi talenti internazionali e titoli che non troverete nelle liste mainstream dei libri “più importanti dell’anno”.