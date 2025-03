Iodonna.it - Il bianco ha meno calorie, ma il rosso un tempo era addirittura considerato salutare per il cuore. Oggi non è più così.

Leggi su Iodonna.it

Vinoo vino? La prima alternativa, per anni, è stata ritenuta una scelta più benefica rispetto al, grazie alla sua alta concentrazione di resveratrolo, potente antiossidante noto per i suoi effetti antinfiammatori e protettivi contro malattie cardiovascolari e tumori. Il vinoè sempre stato visto come l’opzione più leggera, con. Ma una recente ricerca pubblicata su Nutrients mette in discussione tutte queste convinzioni. 5 Wine resort in Toscana guarda le foto Lo studio rivela: il rischio di tumore è alla pariAnalizzando 42 ricerche precedenti che si basano sul metodo osservazionale, per un campione totale di quasi 96.