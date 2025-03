Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 13

Leggi su Ultimouomo.com

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDI: CERCLE BRUGGE Il Cercle Brugge è stato il primo club fiammingo a vincere il campionato belga di calcio, nel 1911. Da quel momento, però, ne ha vinti solo altri due: nel 1927 e nel 1930. Questo significa che tra cinque anni si festeggerà il secolo senza titoli del Cercle Brugge.Vista attraverso la prospettiva lunga della storia, il Cercle Brugge è dunque una delle grandi squadre mancate del calcio europeo. Club che sono stati d’élite per un certo periodo, verso la preistoria calcistica, ma che poi per qualche contingenza hanno smesso di esserlo. La contingenza del Cercle Brugge è stata la seconda guerra mondiale. Nel 1947 l’Anderlecht vinceva il primo titolo nazionale belga mentre il Cercle Brugge veniva per la prima volta retrocesso in seconda serie.