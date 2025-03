Anteprima24.it - Ieri in Campania: “Devo sapere chi è la fonte altrimenti vi querelo”, disavventura per un giornalista sannita

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 13 marzo 2025. Avellino – Individuato e denunciato dai Carabinil titolare di locale del centro cittadino che nello scorso fine settimana avrebbe somministrato degli alcolici ad una minorenne fino al ricovero in ospedale. (LEGGI QUI) Benevento – “Questa storia non posso lasciarla passare così” – è l’incipit di unache ha coinvolto la Redazione di Anteprima24 ed ilJonathan Checola, reo di aver messo la firma su un articolo di cronaca-politica che vedeva protagonista un rappresentante dell’istituzione politica. (LEGGI QUI)Caserta – Su una tv nazionale millantava di poter annullare – dietro compenso – gli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti per i tossicodipendenti, un affare lucroso che gli avrebbe consentito, secondo la Guardia di Finanza di Caserta, di incassare oltre 100mila euro.