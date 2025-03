Dilei.it - I Windsor in Italia

Il prossimo aprile, Re Carlo III e la Regina Camilla saranno in visita ined è per loro la seconda volta in veste ufficiale ma la prima da regnanti. L’è da sempre nel cuore della famiglia reale britannica che non viene nel Bel Paese soltanto per le visite ufficiali ma anche per viaggi privati.La visita di aprile potrebbe coincidere con il ventesimo anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla. Ancora non c’è una data ufficiale ma solo un periodo di riferimento, i primi giorni del mese. La conferma della data dipenderà anche dalla ripresa di Papa Francesco perché la visita prevede un’udienza con il Pontefice in Vaticano, proseguendo poi con tappe a Roma e Ravenna.Sicuramente sarà prima del 17 aprile, giorno del Royal Maundy; per questo evento è già confermata nel calendario ufficiale la presenza del Re e della Regina nella Cattedrale di Durham.