I soliti ignoti saccheggiano farmacia

Chiusa per furto, dopo la spaccata notturna, laComunale 2 di via Cavallotti derubata, dai, nella notte tra mercoledì e ieri. Già nell’ottobre scorso era stata presa di mira, ad agire un solo uomo che aveva forzato la saracinesca e si era impossessato di 400 euro. Questa volta ad agire sarebbe stato più di un ladro e soprattutto il colpo è stato messo a segno con un piano ben studiato: è stata forzata una finestra che si affaccia su una via laterale rispetto all’ingresso principale protetto da una telecamera. Una volta all’interno sono stati passati al setaccio i vari armadietti ed è stata aperta la cassaforte. Il bottino si aggira sui 5mila euro. P.A.