Romatoday.it - I signori delle gru. Chi c'è dietro i milioni di metri cubi di cemento in arrivo a Roma

“Abbiamo deciso di agire, di prendere in mano la situazione dopo anni di inerzia. Non ricollocare i diritti edificatori e andare in contenzioso comporterebbe un rischio di risarcimento di un miliardo e mezzo di euro da parte dei costruttori”. Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di