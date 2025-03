Ilnapolista.it - I riti scaramantici del Principe William: «Se l’Aston Villa sta andando male, sposto i miei figli sul divano» (Telegraph)

Com’era già noto, ilè un grande tifoso del. E ha confermato, proprio in visita al campo d’allenamento della squadra, ciò che trapelava da diversi mesi sui tabloid inglesi: crea account fasulli sui social per commentare le prestazioni del suo club del cuore.Ilhaquandosta perdendoIlriporta:In un’intervista al campo di allenamento, ilha rivelato le sue superstizioni il giorno della partita: «Se sono a casa da solo con i bambini, mi siedo in un posto specifico per guardare la partita. Se non stiamomolto bene, comincio a camminare per casa con passo veloce ei bambini in posti diversi sul». E ha detto di essersi innamorato del club della Premier League dopo essere stato portato alle partite da amici di famiglia quando era ragazzino.