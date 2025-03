I reperti del delitto di Garlasco distrutti dal tribunale quali prove non si trovano più | al setaccio anche i laboratori del Ris

Leggi su Open.online

Il pigiama di Chiara Poggi sporco di sangue non c’è più nel magazzino deldi Pavia. Così come altrideldi, andatiormai nel 2022. Nell’ufficio corpi di reato lo spazio è risorsa preziosa. E come spesso accade per casi con sentenza definitiva, soprattutto dopo tanti anni, inhanno dovuto sgomberare gli scaffali per ledi casi più recenti. La scoperta è emersa negli ultimi giorni, quanto gli investigatori avevano ripreso le ricerche di nuovi elementi utili dopo la riapertura dell’inchiesta che vede indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio.Sparita la tastiera di Chiara PoggiAd andare persa sarebbela tastiera del pc dei Poggi. Proprio quella da cui era stato prelevato il Dna che sarebbe attribuito all’amico del fratello della vittima.