Ilfoglio.it - I regalini di Huawei per influenzare la politica europea

Leggi su Ilfoglio.it

E’ stata l’ennesima giornata complicata, quella di ieri, per la polizia belga. Venti indirizzi hanno subìto perquisizioni, diverse persone sono state arrestate. E’ parte dell’ennesimo scandalo corruttivo che si apre dentro al Parlamento europeo, dopo il cosiddetto Qatargate. Le autorità belghe stanno monitorando attuali ed ex lobbisti del colosso tecnologico cineseda oltre due anni, e adesso starebbero indagando su una rete “di corruzione attiva, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro presso il Parlamento europeo”, ha detto ieri un portavoce della Procura belga. La “presunta corruzione” avrebbe avvantaggiato naturalmente l’azienda, che significa il Partito comunista cinese e in generale la leadership di Pechino, che usa i colossi tecnologici per i suoi scopi anche politici.