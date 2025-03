Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 14 marzo: Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1

di14: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.Il momento del Lecce di Giampaolo è complicato. E lo abbiamo visto anche la scorsa settimana contro il Milan: avanti di due gol, i salentini in pochi minuti hanno perso la bussola e si sono fatti rimontare dai rossoneri che fino a quel momento non avevano dato nessun cenno di vita. E di questo momento complicato, siamo certi, ne potrebbe approfittare il Genoa di Vieira, che si presenta a questo match forte di due pareggi di fila, ma soprattutto forte di una classifica che da quando il francese è arrivato si è fatta decisamente serena.Idi14A,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Certo, la salvezza non è ancora stata conquistata aritmeticamente, ma col Lecce anche un pareggio potrebbe bastare per continuare a dormire sonni tranquilli.