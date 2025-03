Ilveggente.it - I pronostici del weekend (15-16 marzo): Serie A e campionati esteri

del: alla vigilia della sosta per le nazionali ci sonoA, Bundesliga, Premier League, Liga spagnola, Eredivisie e Ligue 1.Concluso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Europa League e Conference League, protagonisti delsono i principalidi calcio:A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1.Idel(15-16):A eTra le principali favorite per la vittoria ci sono Napoli e Roma inA contro Venezia e Cagliari, mentre l’Udinese dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta col Verona. Lione in Ligue 1 e PSV in Olanda le altre principali possibili vincenti del.Isulle altre partiteTra le partite da almeno tre gol complessivi (tutte a segno la scorsa settimana), dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Lipsia-Borussia Dortmund e Stoccarda-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Fulham-Tottenham e Manchester City-Brighton di Premier League e PSG-Marsiglia di Ligue 1Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Milan-Como, Bologna-Lazio e Atalanta-Inter inA, Arsenal-Chelsea in Premier League e Atletico Madrid-Barcellona nella Liga.