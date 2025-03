Ilfattoquotidiano.it - I progressisti hanno abbandonato il loro progetto di società inclusiva: dovremmo tornare a Pericle

di Michele SanfilippoQuello che mi fa più rabbia nell’osservare la deriva dei partitidi tutto il mondo occidentale (e l’Italia non fa certo eccezione) non è solo l’aver sposato la visione economica neoliberista ma l’averildiche un tempo era laragion d’essere. Ho visto recentemente il film (tratto dal bellissimo libro di Viola Ardone) Il treno dei bambini e ho trovato commovente che un partito politico si mobilitasse per fare in modo che bambini davvero indigenti e senza prospettive potessero trascorrere qualche mese presso famiglie in grado di darecibo, alloggio e in qualche caso un’idea di futuro.La mia non è certo nostalgia per il Partito Comunista, soprattutto considerando la sudditanza che negli anni ’50 c’era verso l’Unione Sovietica e la sua concezione totalitaria dello Stato.