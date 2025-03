Ilgiornale.it - I pregiati coltelli giapponesi in vendita da Wicky’s

Leggi su Ilgiornale.it

Lo chef diInnovative Cuisine a Milano, celebre per il suo assortimento di lame, collabora con un artigiano di Nichinan, nella prefettura di Miyazaki, per portare in Italia questi prodotti unici e incredibili. Un modo per creare un ponte culturale tra uno dei luoghi più belli del Giappone e la Milano gourmet. Che potrà approvvigionarsi anche dei prodotti alimentari e dei distillati del Sol Levante