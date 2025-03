Sport.quotidiano.net - I precedenti. Un ’Toro’ spesso indomabile. In A l’Empoli non vince dal 2016

Leggi su Sport.quotidiano.net

A livello di blasone Torino (7 scudetti e 5 Coppa Italia) ed Empoli sono su pianeti ben diversi, eppure nei 12in casa dei granata in Serie A il bilancio è in perfetta parità: 4 successi a testa ed altrettanti pareggi. L’ultima vittoria azzurra risale però alla stagione 2015-‘16 con Giampaolo in panchina, quando Maccarone firmò il blitz del 10 gennaio. L’anno scorso invece si impose con il medesimo punteggio il Torino, grazie ad una rete di Zapata, che domani però non ci sarà dopo la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro lo scorso ottobre contro l’Inter. Se andiamo a considerare tutte le competizioni, quindi anche le sfide in Serie B e Coppa Italia, il Torino è in leggero vantaggio con 9 vittorie a 7 mentre sono 5 i pareggi, ma in questo caso l’ultimo incrocio ha visto sorridere gli azzurri: era lo scorso 24 settembre quando una rete di Haas allo scadere permise infatti alla squadra di D’Aversa di espugnare 2-1 l’Olimpico Grande Torino e qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia, dove poi è arrivata fino alle semifinali in programma ad aprile.