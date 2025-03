Lanazione.it - I piccoli de “Il Giardino“ a Palazzo Orsetti. E’ la tappa “C“ dell’Alfabeto di Lucca

Leggi su Lanazione.it

La scuola dà vita all’ “Alfabeto di“, un progetto di educazione civica che prevede anche di uscire dalla classe per dar vita a esperienze dirette che sanno sempre fare la differenza, soprattutto quando si tratta di bambini. E ieri il progetto ha fattonella casa del Comune di. “Ho avuto il piacere di ricevere ainsieme all’assessore all’istruzione Simona Testaferrata una classe di 23 bambini della scuola d’infanzia “Il” – così il primo cittadino Mario Pardini – , che sono venuti a trovarci nell’ambito del loro progetto di educazione civica dal titolo “Alfabeto di”, in cui alla lettera “C” c’è proprio il Comune. Ringrazio i bambini, le loro insegnanti (Simona Babich Profeti, Nicoletta Bacarelli, Barbara Bechelli, Monica Dianda) e la dirigente scolastica Dora Pulina per averci inserito in questo originale ed interessante progetto didattico“.